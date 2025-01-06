Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо може найближчими днями піти у відставку

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо може в найближчий час піти у відставку — остаточного рішення він не ухвалив.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням, та на канадську щоденну газету Globe and Mail.
Зазначають, що премʼєр Канади все частіше говорить про відставку. На посаді він був 9 років.
До цього Globe and Mail писала, що Трюдо може оголосити про відставку вже в понеділок, 6 січня. Але найімовірніше це станеться до 8 січня — саме тоді відбудеться екстрене засідання Ліберальної партії.
У разі відставки Ліберальна партія Канади залишиться без лідера. Reuters зазначає, що це не найкращий час для цього — опитування показують, що ліберали «серйозно програють» консерваторам на виборах, які мають відбутися до кінця жовтня.
Водночас на тлі негативних результатів опитування дедалі більше політиків партії публічно закликали Трюдо піти у відставку.
Залишається незрозумілим, чи піде Трюдо негайно, чи залишиться на посаді премʼєр-міністра, доки не оберуть нового лідера лібералів, додає Globe and Mail.
Премʼєр-міністр нібито вже обговорив з міністром фінансів Домініком Лебланом, чи готовий той заступити на посаду тимчасового лідера Ліберальної партії та премʼєр-міністра, повідомило газеті одне джерело.
Якщо Трюдо піде у відставку, це, ймовірно, підштовхне до швидких виборів, щоб створити стабільний уряд, який матиме змогу комунікувати з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа, зазначає Reuters.
- Заклики до Трюдо піти у відставку зросли з грудня, коли він не порозумівся з міністром фінансів Христею Фріланд. Після того вона пішла у відставку і зазначила, що за останні кілька тижнів вони з Трюдо «розійшлися в думках щодо найкращого шляху для Канади». Після чого премʼєр не захотів бачити її на посаді міністра фінансів.
- Нещодавно очільник уряду Канади ухвалив низку рішень, мета яких, за версією журналістів, — підвищити популярність його політсили. Фріланд попередила, що ці заходи, включно з податковими канікулами, підірвуть економіку Канади. На думку Фріланд, держава має протистояти погрозам обраного президента США Дональда Трампа щодо тарифів.