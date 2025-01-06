Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо може найближчими днями піти у відставку

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо може в найближчий час піти у відставку — остаточного рішення він не ухвалив.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням, та на канадську щоденну газету Globe and Mail.

Зазначають, що премʼєр Канади все частіше говорить про відставку. На посаді він був 9 років.

До цього Globe and Mail писала, що Трюдо може оголосити про відставку вже в понеділок, 6 січня. Але найімовірніше це станеться до 8 січня — саме тоді відбудеться екстрене засідання Ліберальної партії.

У разі відставки Ліберальна партія Канади залишиться без лідера. Reuters зазначає, що це не найкращий час для цього — опитування показують, що ліберали «серйозно програють» консерваторам на виборах, які мають відбутися до кінця жовтня.

Водночас на тлі негативних результатів опитування дедалі більше політиків партії публічно закликали Трюдо піти у відставку.

Залишається незрозумілим, чи піде Трюдо негайно, чи залишиться на посаді премʼєр-міністра, доки не оберуть нового лідера лібералів, додає Globe and Mail.

Премʼєр-міністр нібито вже обговорив з міністром фінансів Домініком Лебланом, чи готовий той заступити на посаду тимчасового лідера Ліберальної партії та премʼєр-міністра, повідомило газеті одне джерело.

Якщо Трюдо піде у відставку, це, ймовірно, підштовхне до швидких виборів, щоб створити стабільний уряд, який матиме змогу комунікувати з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа, зазначає Reuters.