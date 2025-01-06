Президент Азербайджану: Відповідальність за катастрофу азербайджанського літака — на представниках Росії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що відповідальність за катастрофу літака Azerbaijan Airlines, що розбився під казахстанським містом Актау 25 грудня 2024 року, «лежить на представниках Росії».

Про це Алієв заявив під час зустрічі зі членами екіпажу, які вижили в катастрофі, і родичами загиблих, повідомила пресслужба президента Азербайджану.

Алієв раніше вже говорив про те, що аварія, найімовірніше, сталася через роботу російських систем протиповітряної оборони під час спроби літака приземлитися в столиці Чечні Грозному, куди він летів із Баку. Зараз Алієв вимагає покарання винних, які стали причиною аварії літака та загибелі людей.

«Ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості», — заявив президент Азербайджану.

Росія офіційно не говорила про причини катастрофи і про свою відповідальність за те, що трапилося. Водночас лідер РФ Володимир Путін вибачався перед Алієвим за те, що катастрофа літака сталася в повітряному просторі Росії. Також у Росії визнали, що в момент, коли азербайджанський лайнер підлітав до Грозного, там працювали системи ППО.

Літак не зміг сісти в Грозному, тож пішов на посадку на аеродром Актау. Однак, імовірно, отримавши пошкодження із землі, втратив керування і впав на підльоті до казахстанського міста.

Катастрофа літака Azerbaijan Airlines

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня 2024 року. Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля казахстанського міста Актау.

На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. Щонайменше 38 з них загинули.

За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною авіатрощі стала російська ракета класу «земля — повітря». Ракету начебто випустили по рейсу J2-8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили в літак.

27 грудня Azerbaijan Airlines заявила, що, попередньо, причиною катастрофи став «фізичний і технічний зовнішній вплив».

28 грудня Путін вибачився за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines, однак прямо не взяв відповідальності за катастрофу.