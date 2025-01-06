«Лівійська справа». Експрезидент Франції Саркозі постане перед судом

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі і ще 12 людей 6 січня постануть перед Кримінальним судом Парижу у справі про ймовірне лівійське фінансування його президентської кампанії 2007 року.

Про це пишуть RFI і BFMTV.

Саркозі звинувачують у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії, приховуванні розкрадання державних коштів, пасивній корупції та участі у злочинному співтоваристві. Цю справу називають однією з найбільш значущих у сучасній історії Франції.

За версією слідства, колишній лівійській диктатор Муаммар Каддафі за попередньою змовою із Саркозі передав близько €50 мільйонів на підтримку його переможної виборчої кампанії у 2007 році. Ця сума значно перевищує ліміт, встановлений французьким законодавством.

Французька прокуратура стверджує, що Саркозі отримав гроші в обмін на дипломатичні послуги, як-от реабілітацію Каддафі на міжнародній арені та спробу скасувати ухвалений у Франції вирок щодо глави лівійської розвідки Абдалли Сенуссі.

У 2012 році медіа опублікували записку лівійських спецслужб, де йшлося про те, що незадовго до початку передвиборчої кампанії режим Каддафі заплатив команді Саркозі €50 мільйонів. А за рік до того син Каддафі Саїф аль Іслам уперше в інтервʼю телеканалу Euronews заявив про фінансування кампанії Саркозі з боку Лівії. У 2013 році за справу взялися французькі правоохоронці.

Крім Саркозі, у справі фігурують ще 12 обвинувачених, зокрема три його колишніх міністри — Клод Геан, Бріс Ортефьо та Ерік Верт, а також двоє бізнесменів, яких підозрюють у посередництві, — Зіяд Такікеддін і Александр Джухрі. Але Такікеддін втік до Лівану, тож не прибуде до суду.

Саркозі категорично відкидає усі звинувачення. Його адвокат заявив, що у передвиборчій кампанії Саркозі не було жодного лівійського фінансування.

Очікують, що суд триватиме до 10 квітня 2025 року. Саркозі загрожує 10 років вʼязниці і штраф у €375 тисяч.

Справи Саркозі

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.

1 березня 2021 року паризький суд визнав Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом. Він отримав три роки позбавлення волі, з яких один рік — реальний термін, а два роки — умовний.

А вже 30 вересня 2021 року Саркозі визнали винним у махінаціях, повʼязаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. За версією слідства, команда Саркозі витратила на виборчу кампанію €43 мільйони — майже вдвічі більше за дозволену суму. У лютому 2024 року суд підтвердив цей вирок.