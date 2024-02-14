Суд підтвердив вирок експрезиденту Франції Саркозі за незаконне фінансування передвиборчої кампанії

У Парижі суд підтвердив вирок колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі. Його звинувачують у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії 2012 року, пише France 24.

Саркозі засудили до одного року увʼязнення у 2021 році, коли його вперше визнали винним, але це покарання призупинили, поки він подавав апеляцію. Тепер суд підтвердив вирок і засудив Саркозі до одного року тюремного увʼязнення, половина з якого умовно.

Окрім цього, у 2025 році на Саркозі очікує суд за звинуваченнями в отриманні фінансування від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Обвинувачення стверджує, що Каддафі спонсорував переможну для Ніколя Саркозі передвиборчу кампанію в 2007 році.

Сам Саркозі відкидає усі звинувачення.