У Болгарії провалилися перемовини про новий уряд

У Болгарії під час зустрічі переговорні команди партій не досягли згоди про склад нового уряду та імʼя кандидата на посаду прем’єр-міністра. Це може призвести до восьмих за останні чотири роки виборів до парламенту.

Про це передає болгарське агентство БТА.

У перемовинах брали участь коаліція партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» та «Союзу демократичних сил» (ГЄРБ — СДС), «Болгарська соціалістична партія» (БСП), «Демократична Болгарія» (ДБ), «Є такий народ» (ІТН).

З переговорів вийшла ГЄРБ — СДС і пояснила це відмовою «Демократичної Болгарії» підтримати першу кандидатуру Бойко Борисова на посаду премʼєр-міністра і другу кандидатуру — Росена Желязкова.

Бойко Борисов — лідер правоцентристської партії ГЄРБ і колишній премʼєр-міністр Болгарії.

Політична криза в Болгарії

У Болгарії тривала політична криза. Політичні фракції не можуть створити стабільну керівну коаліцію. Все почалося у 2020 році, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати об’єднання на чолі з правоцентристською партією «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ). Болгарія проводила парламентські вибори у квітні, липні та листопаді 2021 року, а також у 2022, 2023 і 2024 роках.

На початку червня 2023 року дві найбільші групи болгарського парламенту «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» і «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» уклали договір із «Союзом демократичних сил». Тодішній премʼєр Ніколай Денков і віцепрем’єрка Марія Габріель мали ротаційно обіймати посади премʼєр-міністра і віце-премʼєр-міністра протягом девʼяти місяців.

У березні 2024 року Денков та його уряд пішли у відставку. Однак Габріель зняла свою кандидатуру на посаду премʼєра після тривалих переговорів між ГЄРБ і альянсом «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія». Габріель пояснила свої дії «скоординованою відмовою» 11 міністрів брати участь у запропонованому нею уряді та «відсутністю згоди на подальших переговорах».