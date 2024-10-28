У Болгарії пройшли сьомі за чотири роки парламентські вибори. Лідирує партія експрем’єра Борисова

У Болгарії 27 жовтня пройшли вже сьомі за останні чотири роки вибори до парламенту. На них лідирує правоцентристська партія ГЄРБ колишнього премʼєр-міністра Бойка Борисова.

Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому країни.

За підрахунком 93% голосів, коаліція партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» та «Союзу демократичних сил» (ГЄРБ — СДС) отримали підтримку 26% виборців.

Друге місце посідає прозахідний ліберально-консервативний альянс партій «Продовжуємо зміни» та «Демократична Болгарія» (ПП — ДБ), який набрав майже 15%.

На третьому місці — проросійська та націоналістична партія євроскептиків «Відродження», яка заручилася підтримкою 13% виборців.

Далі йдуть «Рух за права і свободи — Нові починання» (ДПС) — 10%, Болгарська соціалістична партія (БСП) — 7,7%, «Альянс за права і свободи» — 7%, «Є такий народ» — майже 7%.

До болгарського парламенту нового скликання також пройшли дві нові партії: MEЧ («Мораль, єдність, честь»), яка виступає проти підтримки України, набрала 4,7% виборців, а також правопопулістська «Велич», яка набрала 4% голосів.

Коментуючи можливість створення коаліції, Бойко Борисов заявив, що потенційними партнерами по коаліції можуть бути всі партії, крім «Відродження».

Політична криза в Болгарії

У Болгарії триває затяжна політична криза. Річ у тім, що політичні фракції не можуть створити стабільну керівну коаліцію. Все почалося у 2020 році, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати об’єднання на чолі з правоцентристською партією «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ). Європейська держава проводила парламентські вибори у квітні, липні та листопаді 2021 року, а також у 2022, 2023 і 2024 роках.

На початку червня 2023 року дві найбільші групи болгарського парламенту «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» і «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» уклали договір із «Союзом демократичних сил». Тодішній премʼєр Ніколай Денков і віцепрем’єрка Марія Габріель мали ротаційно обіймати посади премʼєр-міністра і віце-премʼєр-міністра протягом девʼяти місяців.

У березні 2024 року Денков та його уряд пішли у відставку. Однак Габріель зняла свою кандидатуру на посаду премʼєра після тривалих переговорів між ГЄРБ і альянсом «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія». Габріель пояснила свої дії «скоординованою відмовою» 11 міністрів брати участь у запропонованому нею уряді та «відсутністю згоди на подальших переговорах».