Болгарія призначила тимчасовий уряд для підготовки до дострокових виборів у червні

Президент Болгарії Румен Радев 9 квітня призначив тимчасовий уряд. Виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра став голова Національного аудиторського управління Дімітар Главчев.

Про це пишуть Politico і Bloomberg.

Радев також закликав до позачергових парламентських виборів 9 червня — одночасно з виборами до Європейського парламенту. Голосування 9 червня стане шостим за три роки для Болгарії, яка бореться за збереження стабільного уряду.

Що відбувається в Болгарії

На початку червня 2023 року дві найбільші групи болгарського парламенту «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» (ПЗ-ДБ) і «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» уклали договір із «Союзом демократичних сил» (ГЄРБ — СДС). За домовленістю, тодішній премʼєр Ніколай Денков і віцепрем’єрка Марія Габріель мали ротаційно обіймати посади премʼєр-міністра і віцепремʼєр-міністра протягом девʼяти місяців.

Обидві парламентські групи, а також «Рух за права і свободи» (РПС) проголосували за призначення кабінету Денкова на посаду 6 червня 2023 року. Ротація мала відбутися 6 березня 2024 року.

5 березня Денков та його уряд пішли у відставку. Однак Габріель зняла свою кандидатуру на посаду премʼєра після тривалих переговорів між її правоцентристською партією ГЄРБ і альянсом «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія».

Габріель пояснила свою відставку «скоординованою відмовою» 11 міністрів брати участь у запропонованому нею уряді та «відсутністю згоди на подальших переговорах».