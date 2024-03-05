Премʼєр-міністр Болгарії Ніколай Денков та його уряд ідуть у відставку

Премʼєр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав заяву про відставку свого уряду на день раніше від запланованого терміну в рамках узгодженої раніше ротації.

Про це повідомляє болгарське інформагентство БТА.

На початку червня 2023 року дві найбільші групи в чинному парламенті «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» (ПЗ-ДБ) і «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» заключили договір із Союзом демократичних сил (ГЕРБ-СДС). За домовленістю, Денков і віцепрем’єрка Марія Габріель мали ротаційно обіймати посади премʼєр-міністра і віцепремʼєр-міністра протягом девʼяти місяців.

За умови дотримання цієї угоди обидві парламентські групи, а також «Рух за права і свободи» (РПС) проголосували за призначення кабінету Денкова на посаду 6 червня 2023 року. Ротація мала відбутися 6 березня 2024 року.

Найближчі дні можуть визначити, чи отримає Болгарія новий уряд і чи відбудуться дострокові парламентські вибори в червні одночасно з виборами до Європейського парламенту в країні 9 червня.