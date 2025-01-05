Новообраний очільник Австрійської народної партії (ÖVP) Крістіан Штокер готовий іти назустріч колегам з Австрійської партії свободи (FPÖ).

Про це повідомляє німецький мовник ZDF.

Штокер заявив, що розгляне пропозицію членів FPÖ про формування урядової коаліції, якщо така надійде.

Водночас президент Австрії Александер ван дер Беллен планує зустрітися з лідером ультраправих Гербертом Кіклем 6 січня. Очільник держави вважає, що «голоси з ÖVP, які виключали співпрацю з Кіклем, стали набагато тихішими».

За розпорядженням Ван дер Беллена канцлер Карл Негаммер, який оголосив про свою відставку, залишатиметься чинним до наступного тижня. Тоді його місце посяде представник перехідного уряду.

Чому це важливо

Австрійська партія свободи співпрацювала з різного штибу російськими субʼєктами щонайменше з 2008 року. У грудні 2016 керівництво партії підписало офіційну угоду про «Кооперацію та співробітництво» з кремлівською партією влади «Єдина Росія».

Лідер ультраправих Герберт Кікль та його однодумці звинувачують НАТО в розвʼязанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни.