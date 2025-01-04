Україна отримуватиме електрику від Словаччини — попри погрози Фіцо

Держоператор електромереж Словаччини SEPS запевнив, що продовжить постачати електроенергію Україні за потреби аварійної допомоги.

Про це компанія заявила в коментарі чеському інформаційному агентству CTK, передає iRozhlas.

У SEPS наголосили, що попри погрози премʼєр-міністра Роберто Фіцо Україні компанія буде дотримуватись контрактів, укладених з «Укренерго».

Ідеться про договір, за умовами якого SEPS може постачати до 150 мегават електроенергії в українську енергосистему в рамках аварійної допомоги. Україна вже неодноразово використовувала цю форму допомоги. Навесні минулого року цей договір продовжили на 12 місяців.

SEPS також забезпечує транскордонну передачу електроенергії високовольтними лініями. У перші 11 місяців 2024 року чистий експорт електроенергії в напрямку зі Словаччини в Україну досяг 2,43 терават-годин, що в 3,5 рази перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.