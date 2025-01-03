Cуд залишив під арештом танкер Eagle S, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів

Судноплавна компанія Caravella, якій належить судно Eagle S, зверталася до окружного суду Гельсінкі (Фінляндія), щоб зняти із судна арешт — у суді відхилили цей запит. Це судно, імовірно, причетне до пошкодження підводного кабелю між Фінляндією та Естонією та належить до тіньового флоту Росії.

Про це повідомляє Yle.

Адвокат, що представляє судноплавну компанію Caravella, якій належить судно, каже, що його робота як адвоката полягає в тому, щоб звільнити танкер і екіпаж.

За його словами, один з членів екіпажу покинув судно під час його арешту, бо мав іти на прийом до стоматолога.

Адвокат наполягає, що «йдеться про захоплення», оскільки він не отримав рішення, за яким судно затримали та арештували у фінських територіальних водах.

Хоча раніше правоохоронці зазначали, що танкер є доказом у кримінальній справі.

Що сталося

На Різдво, пообіді 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався.

Під час цього інциденту над ним пропливали два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту. Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном.

Танкер Eagle S належить до тіньового флоту Росії. На ньому знайшли шпигунське обладнання.

Електромережева компанія Fingrid також просила заарештувати судно Eagle S. це необхідно для позову про відшкодування збитків через пошкодження підводного енергокабелю Estlink 2, який зараз не працює. Розмір завданих збитків не називали.

Що передувало

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи завербувала капітана російська розвідка. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.