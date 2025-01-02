У Фінляндії просять заарештувати танкер Eagle S — його підозрюють в обриві кабелів

Електромережева компанія Fingrid просить заарештувати судно Eagle S, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю між Фінляндією та Естонією та належати до тіньового флоту Росії.

Про це повідомила пресслужба Fingrid.

Компанія вже подала позов до Окружного суду Гельсінкі. У Fingrid кажуть, що арешт судна необхідний для позову про відшкодування збитків через пошкодження підводного енергокабелю Estlink 2, який зараз не працює. Розмір завданих збитків не називають.

За словами представниці Fingrid, арешт просять накласти лише на судно, а не на його вантаж.

Зараз танкер Eagle S стоїть у порту поруч із фінським містом Порвоо. Агентство транспорту і звʼязку Traficom детально перевіряє танкер — оцінюють його відповідність вимогам міжнародних конвенцій.

Що сталося

На Різдво, пообіді 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався. Під час цього інциденту над ним пропливали два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту. Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном.

Танкер Eagle S належить до тіньового флоту Росії. На ньому знайшли шпигунське обладнання.

Що передувало

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3. Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи завербувала капітана російська розвідка. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.