ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Курщині

Україна вдарила по командному пункту російської армії в Мар’їному на Курщині, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталей та наслідків удару у Генштабі не уточнили, однак зазначили, що мінімізували загрози для місцевих цивільних. Такими ударами Україна послаблює здатність Росії атакувати українське населення.

«ЗСУ невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора», — зазначили в Генштабі.

Курська операція почалася в серпні 2024 року. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за цей час росіяни втратили 38 тисяч військових убитими та пораненими та понад тисячу одиниць військової техніки.

Для відбиття українського наступу Росія залучила військових із Північної Кореї. Наприкінці 2024 року президент України Володимир Зеленський казав, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені через бойові дії.