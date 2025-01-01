Втрати росіян на Курщині за час операції склали понад 38 тисяч особового складу та понад тисячу одиниць техніки.

Про це повідомив головком Олександр Сирський.

Крім того, за час операції на цьому напрямку обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 людей.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня 2024 року — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Під контролем України було понад 1 000 км² і 100 населених пунктів цього регіону. Однак зараз, за даними західних аналітиків та медіа, Росія повернула собі низку захоплених територій. Північнокорейських військових РФ могла залучити для того, щоб почати наступ у Курській області.

У жовтні стало відомо, що на Курщину прибули перші солдати з КНДР. Мова про приблизно 12 тисяч військових, серед них 500 офіцерів і три генерали.