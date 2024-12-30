Фінляндія знайшла сліди: танкер Eagle S тягнув якір морським дном «десятки кілометрів»

Влада Фінляндії під час розслідування інциденту з пошкодженням підводних кабелів між нею та Естонією знайшла на морському дні сліди, залишені якорем танкера Eagle S. Якір тягнули десятки кілометрів.

Про це передає Bloomberg.

Головний інспектор і один з керівників Національного бюро розслідувань Фінляндії Самі Пайла каже, що за час роботи під водою вдалося ідентифікувати сліди якоря на морському дні «від початку до кінця».

Фінляндія вважає судно Eagle S з тіньового флоту РФ головним підозрюваним в обриві кабеля. Танкер перемістили на якірну стоянку поблизу порту «Кілпілахті» в місті Порвоо. Там він може залишатися впродовж кількох місяців.

Екіпаж Eagle S повинен залишатися на борту, поки його затримали, оскільки його члени не мають права перебувати у Фінляндії. Судно йшло під прапором Островів Кука.

Що сталося

На Різдво, пообіді 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався. Під час цього інциденту над ним пропливали два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту. Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном.

Танкер Eagle S належить до тіньового флоту Росії. На ньому знайшли шпигунське обладнання.

Що передувало

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3. Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи завербувала капітана російська розвідка. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.