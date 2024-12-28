Родичів Башара Асада затримали в Лівані

Дружину та дочку одного з двоюрідних братів президента Сирії Башара Асада, режим якого повалили повстанці, заарештували з підробленими паспортами в столиці Лівану Бейруті.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на ліванських правоохоронців та представників служби безпеки.

Йдеться про дружину Дураїда Асада — сина колишнього віцепрезидента Сирії Ріфаата Асада, дядька Башара Асада — Рашу Хазем, та їхню дочку Шамс. Їх незаконно вивезли до Лівану — звідти вони мали летіти до Єгипту.

За словами чиновників, Ріфаат вилетів напередодні зі своїм справжнім паспортом.

Ріфаат Асад, брат батька Башара Хафеза Асада, очолив артилерійський підрозділ, який обстріляв місто Хама і вбив тисячі людей — після цього його називають «Мʼясник Хами».

У березні швейцарські федеральні прокурори предʼявили Ріфаату звинувачення у військових злочинах та злочинах проти людяності за наказ про вбивство і тортури більш як чотири десятиліття тому.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.