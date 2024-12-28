Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував ще 20 політвʼязнів.
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
Всіх помилуваних раніше засудили в справах про «екстремізм».
Серед помилуваних 11 жінок, одна з них має чотирьох дітей. Із 20 помилуваних 14 людей мають хронічні захворювання, у 10 — є діти. Імен помилуваних політвʼязнів, як і раніше, не називають.
У пресслужбі Лукашенка стверджують, що нібито всі помилувані «клопотали про помилування та покаялися в скоєному». Там також повідомили, що білоруське Міністерство внутрішніх справ «забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою».
- У липні 2024 року в Білорусі почав діяти закон про амністію, під який підпадають певні категорії політвʼязнів. Тоді ж почалися перші звільнення політвʼязнів з тюрем.
- Так 16 серпня Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, 4 вересня — ще 30, 16 вересня — ще 37 людей, 7 листопада — ще 31 політвʼязня, а 20 листопада — ще 32, 9 грудня — ще 20 політвʼязнів. У всіх випадках пресслужба Лукашенка не називала імен звільнених. Згодом їхні імена зʼясовували опозиційні білоруські медіа та правозахисники.