Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував ще 20 політвʼязнів.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

Всіх помилуваних раніше засудили в справах про «екстремізм».

Серед помилуваних 11 жінок, одна з них має чотирьох дітей. Із 20 помилуваних 14 людей мають хронічні захворювання, у 10 — є діти. Імен помилуваних політвʼязнів, як і раніше, не називають.

У пресслужбі Лукашенка стверджують, що нібито всі помилувані «клопотали про помилування та покаялися в скоєному». Там також повідомили, що білоруське Міністерство внутрішніх справ «забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою».