МЗС: Україна підготувала все для проведення другого Саміту миру

Україна підготувала все необхідне для проведення другого Саміту миру. Дата його проведення наразі невідома — для результативності потрібна підготовка, яка досі триває.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає кореспондентка «Суспільного».

За його словами, Україна вже провела всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції за пунктами формули миру президента Зеленського.

Тихий наголосив, що Україна зараз у «сильній дипломатичній позиції», бо має «все підготовлене». За його словами, терміни проведення другого Саміту миру, які озвучували раніше, були орієнтовними, але Україна намагається все зробити якнайшвидше.

«Просто саміт, або просто подія заради події не потрібна, потрібне щось результативне. От над цим робота і триває», — сказав речник МЗС.

Він нагадав, що Українська формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни.

Що передувало

Перший Саміт миру, організований Україною, пройшов у Швейцарії 15—16 червня. У ньому взяли участь 91 держава та 8 міжнародних організацій. Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками Саміту підписали комюніке з трьома головними пунктами— ядерна безпека, глобальна продовольча безпека та звільнення депортованих дітей, військовополонених і незаконно затриманих цивільних.

Повідомляли, що Україна планує провести другий Саміт миру за участі Росії до 5 листопада 2024 року — дня виборів президента у США.

Пізніше радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна повідомила, що другий Саміт миру не проведуть у листопаді 2024 року, як очікувалося раніше. Його не скасували, а перенесли на пізніші терміни.

За її словами 30—31 жовтня мала відбутися остання тематична конференція. Їх проводили за кожним пунктом формули миру, а після цього приймали відповідне комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану другого Саміту миру, сказала Зарівна.