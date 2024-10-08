Другий Саміт миру не відбудеться в листопаді

Другий Саміт миру не проведуть у листопаді 2024 року, як це очікувалося раніше. Його не скасували, а перенесли на пізніші терміни.

Про це повідомила радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна, команда якої відповідає за підготовку та ключові документи конференцій, у інтервʼю «Телеграфу».

«У листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готове. Поки що проходять тематичні конференції за кожним пунктоом Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту», — сказала Зарівна.

За її словами, остання така конференція відбудеться 30—31 жовтня. І лише за результатами проведених зустрічей уточнять дату проведення другого Саміту миру.

Що передувало

Перший Саміт миру, організований Україною, пройшов у Швейцарії 15—16 червня. У ньому взяли участь 91 держава та 8 міжнародних організацій. Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками Саміту було підписане комюніке з трьома головними пунктами — ядерна безпека, глобальна продовольча безпека та звільнення депортованих дітей, військовополонених і незаконно затриманих цивільних.

Пізніше повідомляли, що Україна планує провести другий Саміт миру за участі Росії до виборів президента у США, які мають пройти у листопаді 2024 року.