Парламент Південної Кореї підтримав імпічмент виконувача обовʼязків президента

Основна опозиційна Демократична партія, яка має 170 місць у парламенті, подала прохання про імпічмент через те, що Хан не призначив трьох конституційних суддів. Це б збільшило вірогідність рішення про остаточне усунення президента Юн Сок Йоля від влади.

Рішення підтримали 192 члени парламенту із 192 присутніх. Спікер Національної асамблеї Ву Вон Шик перед голосуванням сказав, що для імпічменту потрібна буде підтримка простої більшості в 300-місному парламенті.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан протривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою, а ще заборонили виїжджати за кордон.

14 грудня парламент Південної Кореї в результаті голосування підтримав імпічмент президента країни Юн Сок Йоля. Конституційний суд має 180 днів, щоб визначити — позбавити його посади остаточно або ж відновити його повноваження. Якщо суд усуне президента або він піде у відставку, нові вибори мають відбутися протягом 60 днів.

Після цього обовʼязки президента виконував премʼєр-міністр Хан Док Су, якому також оголосили імпічмент.