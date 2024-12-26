Опозиція Південної Кореї ініціювала імпічмент виконувача обовʼязків президента

Опозиційна Демократична партія Південної Кореї ініціювала процедуру імпічменту виконувача обовʼязків президента — премʼєр-міністра Хан Док Су. Голосування відбудеться 27 грудня.

Про це пише Reuters.

Демократична партія пригрозила ініціювати імпічмент Хана, якщо він негайно не схвалить призначення конституційних суддів (двох висунула опозиційна Демократична партія, одного — правляча Партія влади народу). Парламент проголосував за трьох кандидатів 26 грудня, але поки Хан їх офіційно не призначив.

Раніше Хан заявляв, що не призначатиме суддів, поки правляча та опозиційна партії не дійдуть до політичного компромісу.

«Стало ясно, що премʼєр-міністр і виконувач обовʼязків президента Хан Док Су не має ні кваліфікації, ні волі для захисту Конституції», — заявив лідер фракції Демократичної партії в парламенті Пак Чхан Де.

Якщо Хану оголосять імпічмент, міністр фінансів Чхве Сан Мок обійме посаду виконувача обовʼязків президента. Для ухвалення імпічменту треба 200 із 300 голосів депутатів парламенту.

14 грудня парламент Південної Кореї в результаті голосування підтримав імпічмент президента країни Юн Сок Йоля. Конституційний суд має 180 днів, щоб визначити — позбавити його посади остаточно або ж відновити його повноваження. Якщо суд усуне президента або він піде у відставку, нові вибори мають відбутися протягом 60 днів.