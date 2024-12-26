У Фінляндії затримали судно тіньового флоту РФ, яке могло пошкодити підводний кабель

Фінські правоохоронці зупинили судно Eagle S, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю між Фінляндією та Естонією та належати до тіньового флоту Росії.

Про це пише фінський мовник Yle.

Судно Eagle S, яке стояло на якорі у Фінській затоці, прямувало з Росії до Єгипту з порту Усть-Луга. Дані служб моніторингу показують, що корабель суттєво сповільнився приблизно в той час, коли стався обрив кабелю. Поліція розслідує справу як вандалізм. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном.

За даними митниці, корабель належить російському тіньовому флоту та причетний до обходу санкцій. Eagle S — це єдине судно компанії Caravella з Обʼєднаних Арабських Еміратів. Йому приблизно 20 років і воно в поганому стані, що загрожує безпеці та екології.

Компанія Caravella на власному сайті називає себе «надійним міжнародним постачальником, що спеціалізується на транспортуванні нафти та газу». Однак на сайті не представлені послуги чи обладнання, які вона надає.

Тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії допомагає їй обходити стелю цін на нафту, встановлену країнами «Великої сімки» (G7), і санкції. Кораблі тіньового флоту не мають прямого звʼязку з РФ, а право власності ховають по всьому світу через складні механізми.

У Великій Британії вважають, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів».

За допомогою тіньового флоту РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів.

Що передувало

18 листопада 2024 року стало відомо про обрив підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Німеччиною. Він проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом у Литві теж заявили про обрив кабелю звʼязку між їхньою країною і Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів. У Німеччині вважають, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3. Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи був капітан китайського судна завербований російською розвідкою. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.