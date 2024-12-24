Прокуратура закрила справу актора Алека Болдвіна, якого звинувачували в ненавмисному вбивстві

Спеціальний прокурор Нью-Мексико вирішила не оскаржувати рішення суду щодо голлівудського актора Алека Болдвіна. Так у справі про смерть української кінооператорки Галини Гатчинс поставили крапку.

Про це пише Reuters.

Спецпрокурорка Карі Морріссі відкликала апеляцію, подану після закриття справи в липні. Захисники Болдвіна заявили, що це «остаточне підтвердження того, що актор і його адвокати говорили із самого початку [справи], — це була невимовна трагедія, але Алек Болдвін не вчиняв злочину».

Ще в липні 2024 року суд штату Нью-Мексико зняв з Болдвіна звинувачення в ненавмисному вбивстві кінооператорки Галини Гатчинс. Але спецпрокурорка з рішенням не погодилась і подала апеляцію, яку зараз відмовилась розглядати Генеральна прокуратура.