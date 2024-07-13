Суд закрив справу актора Алека Болдвіна, якого звинувачували в ненавмисному вбивстві

Суд штату Нью-Мексико зняв з голівудського актора Алека Болдвіна звинувачення в ненавмисному вбивстві кінооператорки Галини Гатчинс на знімальному майданчику фільму «Іржа» (Rust) восени 2021 року.

Про це повідомляє CNN.

Адвокати кіноактора довели, що сторона звинувачення приховала важливі докази в справі, тому справа проти Болдвіна була упередженою. Під час слухань адвокатська команда заявила, що офіс шерифа Санта-Фе заволодів бойовими патронами, які були речовими доказами у справі, але не згадав про них у матеріалах розслідування і не повідомив про їхнє існування захисту.

Суддя заявила, що подібне приховування доказів було навмисним, тому «припинення справи є справедливим». Якби актора визнали винним у ненавмисному вбивстві, він би отримав до 18 місяців увʼязнення.