Алека Болдвіна знову звинувачують у ненавмисному вбивстві української операторки Галини Гатчинс

Велике журі в Нью-Мексико знову звинуватило американського актора Алека Болдвіна в ненавмисному вбивстві української кінооператорки Галини Гатчинс на зйомках фільму «Іржа» у 2021 році. Попередні звинувачення зняли з актора наприкінці квітня 2023 року — за два тижні до початку суду.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає ВВС News, прокуратура виявила «нові факти». Зокрема, прокурори провели додаткову експертизу револьвера, з якого вбили Гатчинс. Результати показали, що постріл міг статися лише при натисканні на спусковий гачок. Актор стверджував, що цього не робив.

Якщо Болдвіна визнають винним, йому загрожуватиме до 18 місяців увʼязнення.

«Ми з нетерпінням чекаємо нашого дня в суді», — сказали BBC адвокати актора.

Справа загибелі Галини Гатчинс

Українська операторка загинула в жовтні 2021 року від кулі, випущеної з револьвера. У той момент Алек Болдвін тренувався діставати зброю перед зйомками фільму «Іржа». Реквізитна зброя виявилася зарядженою бойовими кулями.

У жовтні 2022 року Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною Галини Гатчинс, а офіс шерифа округу Санта-Фе завершив розслідування. Справу передали до місцевої окружної прокурорки Мері Кармак-Олтвіс, й актору висунули офіційні звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Минулого року у квітні з Болдвіна зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс через «нові факти», які стали відомі слідству — воно зʼясувало, що пістолет, з якого Болдвін застрелив операторку, був модифікований. Водночас прокурори наголосили, що справу не закривають, і в разі чого можуть знову висунути кримінальні звинувачення проти Болдвіна.