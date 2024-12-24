У Середземному морі затонуло російське судно, що постачало війська РФ у Сирії

У Середземному морі між Іспанією та Алжиром після вибуху затонуло російське торговельне судно Ursa Major.

Про це пишуть El Español і La Verdad.

Двоє членів екіпажу зникли безвісти. Ще 14 моряків вдалося врятувати — їх доправили в іспанське місто Картахена. Це також підтвердили в Міністерстві закордонних справ Росії.

Врятований екіпаж російського корабля Ursa Major прибув до Картахени. AGM

Як пишуть медіа, 23 грудня стався вибух у машинному відділенні судна — тоді Ursa Major ішло на схід до Гібралтарської протоки. Після цього судно відхилилося від курсу і виник крен. Цей район позначили як небезпечний для судноплавства до моменту прибуття російського військового корабля, який узяв на себе керівництво порятунком.

У рятувальній операції брали участь кілька суден, які ловили рибу в тому ж районі, а пізніше долучилися фахівці морської рятувальної служби Іспанії.

Капітан Ursa Major повідомив, що на судні перевозили контейнери, які на момент аварії були порожніми. Судно вийшло з порту Санкт-Петербурга 11 грудня і прямувало до Владивостока, куди збиралося прибути 22 січня.

Російське видання «Медіазона» зазначає, що суховантажі Sparta та Ursa Major багато років перевозили вантажі так званого «Сирійського експресу» — маршруту постачання російських військ у Сирії.

Напередодні OSINT-аналітики звернули увагу, що в Середземне море вийшли пʼять російських вантажних кораблів: три військових великих десантних кораблі та два суховантажі, що належать компанії «Оборонлогістика». Аналітики припускали, що всі пʼять кораблів призначені для евакуації російських баз у Сирії «Тартус» та «Хмеймім».

Що передувало

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що перебували під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Тим часом Росія веде переговори з новою владою Сирії, щоб зберегти там військові бази, а ще виводить з країни військовий контингент.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти з Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.