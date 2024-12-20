Адміністрація Байдена готує фінальний пакет допомоги на $1,2 мільярда

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить про свій фінальний пакет військової допомоги — на $1,2 мільярда.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Новий пакет включатиме ракети-перехоплювачі для систем ППО та артилерійські боєприпаси. Його точне наповнення поки що невідоме.

З початку повномасштабної війни адміністрація Байдена передала Україні безпекову допомогу на приблизно $61,4 мільярда. Більшість грошей на закупівлю зброї й техніки виділяли в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Зараз у розпорядженні залишилося ще $5,6 мільярда.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх 15 листопада повідомила, що США планують майже щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок грошей до завершення каденції чинного президента Джо Байдена. Попередній пакет на $988 мільйонів оголосили 8 грудня.

Загалом допомога від США включала 3 батареї ППО Patriot, 12 систем NASAMS, ППО Avenger і HAWK, сотні тисяч артилерійських снарядів, 31 танк Abrams, понад 300 бойових машин піхоти Bradley, 900 бронетранспортерів M113, 20 вертольотів Мі-17 та багато іншого.