Спецпосланець Трампа по Україні: Київ і Москва готові до переговорів

Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду спецпосланця США з питань російсько-української війни, вважає, що Україна та Москва готові до мирних переговорів.

Про це Келлог заявив в ефірі телеканалу Fox Business.

Відповідаючи на запитання, чи вказує виснаженість обох сторін на можливість переговорів, Келлог відповів: «Безумовно. Я думаю, що обидві сторони готові».

«Уявіть собі бій у клітці. У вас є два бійці, й обидва хочуть здатися. Вам потрібен рефері, щоб розняти їх. І я думаю, що президент Дональд Трамп зможе це зробити. Я думаю, що у нього є бачення, як це зробити. Я думаю, у нього є енергія для цього. І я думаю, що в нього насправді є обидві сторони, які готові врешті-решт зібратися разом і поговорити», — заявив Келлог.

За його словами, війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження, як це було під час Другої світової війни. Росіяни завалюють великою кількістю солдатів, а потім іще більшою — тобто це атаки хвилями з великими масштабами жертв. Тож Келлог заявив, що втрати Росії за весь час повномасштабного вторгнення у 5 разів більші, аніж в України.

У січні 2025 року Кіт Келлог відвідає Київ, але не поїде до Москви. В ефірі він не уточнив деталей візиту, але агентство Reuters писало, що на зустрічі обговорять «встановлення фактів» від імені нової адміністрації Трампа, а не активні переговори.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після перемоги республіканця на президентських виборах США американська газета The Wall Street Journal писала, що він не вирішив, як саме планує завершити війну РФ проти України.

Деякі радники Трампа запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони. WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту та тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Однак за даними NBC News, радники Трампа та кандидати в його Кабінет міністрів поки що не представили Києву концептуального чи конкретного мирного плану. Джерела зазначають, що Трамп вбачає проблему вирішення війни саме в лідері РФ Володимирі Путіні.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.