Радники Трампа пропонують надавати Україні зброю, але без членства в НАТО протягом 20 років

Майбутній президент США республіканець Дональд Трамп наразі не вирішив, як саме він планує завершити війну Росії проти України. Деякі його радники запропонували модель, де США надаватиме українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме до НАТО протягом 20 років.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на радників Трампа.

За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони. Хто охоронятиме цю територію — залишається незрозумілим.

Однак, за словами одного з радників Трампа, миротворчі сили не залучатимуть американські війська і ті міжнародні організації, які США фінансують, наприклад ООН.

«Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи», — сказав один з членів команди Трампа.

Команда Трампа каже, що він ще не визначився з планом, як припинити війну в Україні, хоча його радники вже пропонували різні сценарії. Наразі Трамп не знає, як посадити за стіл переговорів президента України Володимира Зеленського та Путіна.

Як і під час першого терміну Трампа, різні фракції змагатимуться за вплив на зовнішню політику республіканців, пише WSJ.

«Традиційно налаштований» союзник Трампа, колишній держсекретар США, який зараз може стати міністром оборони, Майк Помпео нібито виступатиме за план, що не дасть Росії «великої перемоги»

Водночас кандидат на посаду голови Державного департаменту або радника з питань національної безпеки Річард Гренелл може схиляти Трампа до швидкого завершення війни в Україні навіть коштом територіальних поступок на користь РФ.

WSJ пише, що в усіх планах радників Трампа йдеться про те, щоб заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.