З початку великої війни через міни й вибухонебезпечні предмети загинули 16 дітей

З початку повномасштабної війни 16 дітей загинуло, а ще 88 дістали поранення через міни й вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили за підсумками зустрічі Робочої групи з питань інформування про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни, у 2024 році.

Загалом від 24 лютого 2022 року 1 087 людей постраждали через нещасні випадки, повʼязані з мінами й вибухонебезпечними залишками війни. З них 275 загиблих і 622 поранених. Більшість — чоловіки. Жінок загинуло 27, ще 59 дістали поранень.

Найбільша кількість інцидентів була у 2023 році — 401, тоді як у перший рік великої війни їх було 204, а цього року зафіксували 149 випадків.

Найбільше людей постраждали у Харківській області — 265.

За оцінками Програми розвитку ООН 2023 року, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей. У період на 2022—2027 роки сума зобовʼязань країн-партнерів України перевищує $850 мільйонів — це гроші, виділені на проєкти у сфері гуманітарного розмінування.

Загалом 30% території України забруднено російськими мінами. Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років — такі приблизні розрахунки саперів.