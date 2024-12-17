Зеленський підписав закон про реєстр дітей, яких депортувала Росія

В Україні створять реєстр відомостей про дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон № 4071-IX.
Про це йдеться в картці закону на сайті Ради.
Документ також визначає засади створення та функціонування реєстру про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізосіб внаслідок збройної агресії РФ.
Про шкоду йдеться у таких випадках:
- смерть або зникнення безвісти за особливих обставин;
- поранення (контузія, травма або каліцтво) та захворювання;
- стійка втрата працездатності та встановлення інвалідності;
- насильство (фізичне чи сексуальне), катування та жорстоке поводження;
- торгівля людьми;
- ув’язнення, перебування у полоні;
- примусова праця;
- депортація, примусове переміщення, депортація або викрадення дітей;
- психічні розлади внаслідок психологічної травми;
- втрата (неможливість виконання обов’язків щодо виховання та утримання дитини) дитиною батьків, інших законних представників дитини;
- втрата доступу до послуг з охорони здоров’я та лікування, до освітніх послуг;
- втрата доходу та засобів для існування;
- моральна шкода, фізичні страждання, емоційне напруження, дискомфорт.
Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.
Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії, повернути вдалось менше ніж 400 з них. Україна також має докази, що в депортації українських дітей бере участь Білорусь.