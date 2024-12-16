FT: Режим Асада за два роки доставив до Росії дві тонни доларів готівкою

Центральний банк Башара Асада переправив близько $250 млн готівкою до Москви протягом 2018—2019 років.

Про це повідомляє Financial Times.

Журналісти FT виявила записи, які свідчать про те, що режим Асада, відчуваючи гостру нестачу іноземної валюти, у 2018—2019 роках привіз до московського аеропорту «Внуково» майже дві тонни готівки купюрами по $100 та €500.

Вивезені активи згодом розміщувалися в російських банках «Російська фінансова корпорація» та ЦМРбанк. Обидва зараз під санкціями США.

За цей час було здійснено 21 рейс, на борту літаків перевезли понад $250 млн. У самій Сирії в цей період, за словами джерела, спостерігався гострий дефіцит іноземної валюти — резерви були «майже нульовими».

Співрозмовники FT зазначають, що через санкції сирійський банк був змушений здійснювати платежі готівкою. Так Сирія купувала пшеницю в Росії, оплачувала послуги друку грошей та «оборонні» витрати.