У Південній Кореї затримали нинішнього і колишнього керівників військової розвідки

У Південній Кореї поліція затримала нинішнього та колишнього керівників військової розвідки у ході розслідування воєнного стану, який на шість годин вводив президент Юн Сок Йоль.

Про це передає Yonhap.

Спеціальна слідча група поліції заявила, що вони затримали генерал-майора Мун Сан Хо, нинішнього командувача, і Но Сан Вона, колишнього керівника командування.

Мун Сан Хо підозрюють у тому, що він відправив військових під своїм командуванням до офісу Національної виборчої комісії у Гвачхоні (на південь від Сеулу) після того, як президент Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан.

Його військові прибули на місце через дві хвилини після оголошення, тому поліція вважає, що Мун знав про плани Юн Сок Йоля або брав участь у підготовці до їх втілення.

Но Сан Вон — помічник колишнього міністра оборони Кім Йон Хюна, і тому його підозрюють в участі в підготовці до указу про введення воєнного стану.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.