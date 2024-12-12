У Південній Кореї відсторонили головнокомандувача армії

Начальника штабу армії Південної Кореї генерала Пак Ан Су, який виконував обовʼязки головнокомандувача під час короткочасного введення воєнного стану, відсторонили від виконання своїх обовʼязків.

Про це повідомило Міноборони країни, передає Yonhap.

Пак є останнім з кількох військових командирів, які були відсторонені від виконання своїх обовʼязків на тлі розширення розслідування щодо їхньої причетності до запровадження воєнного стану 3 грудня.

Невдовзі після оголошення воєнного стану від імені Пака видали військовий указ, який забороняв будь-яку політичну діяльність.

Під час парламентської сесії Пак стверджував, що дізнався про введення воєнного стану з телевізійного звернення президента Юн Сок Йоля.

Пак подав у відставку в день скасування воєнного стану, але залишився на посаді після того, як президент відхилив його пропозицію.

Раніше Міністерство оборони країни відсторонило від виконання обовʼязків шістьох інших високопоставлених військовослужбовців, в тому числі командирів Столичного командування оборони, Командування спеціальних бойових дій армії, Командування контррозвідки та Командування військової розвідки.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. Уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», як того вимагав парламент. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян.

8 грудня Юн Сок Йолю повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою.