WSJ: Статки родини Асадів можуть сягати $12 мільярдів

Після падіння режиму експрезидента Сирії Башара Асада почалося «полювання» за статками його родини, які та накопичувала десятиліттями. У Держдепі США вважають, що вартість бізнесів та активів, повʼязаних з Асадами, може сягати як $12 мільярдів, так і лише $1 мільярда. Це дані станом на 2022 рік.

Про це пише The Wall Street Journal.

Точний розмір багатства сімʼї Асадів невідомий. Як і те, хто з її членів контролює ті чи інші активи. Останніми роками родичі Башара Асада робили чимало міжнародних покупок, серед яких елітна нерухомість у РФ, бутік-готелі у Відні та приватний літак у Дубаї.

Часто ці гроші родина отримувала через державні монополії та торгівлю наркотиками, особливо амфетаміном, а потім частково реінвестувала їх в юрисдикції, недоступні для міжнародного права (там не діють санкції проти Асадів).

«Буде полювання на активи режиму на міжнародному рівні. У них було багато часу до революції, щоб відмити гроші. У них завжди був «план Б», і тепер вони добре оснащені для вигнання», — зазначив колишній чиновник Білого дому, який шукав активи членів родини Асада під час роботи над санкціями США, Ендрю Тейблер.

Однак знайти й заморозити активи, ймовірно, буде важко. Сполучені Штати ведуть тривалу санкційну кампанію проти режиму Асада, що змусило його ховати багатство за межами Заходу та за допомогою податкових гаваней.

Командам юристів вдалося заморозити активи, повʼязані зі статками Асадів — суд Парижу у 2019 році заморозив майно на суму $95 мільйонів, яке контролював дядько Башара Асада Ріфаат Асад (він відповідальний за жорстке придушення опозиції в 1982 році). Суд постановив, що активи Ріфаат отримав, відмиваючи розікрадені державні гроші.

Конфісковані меблі Ріфаата Асада виставили на аукціон у Парижі. Zuma Press

Зробити подібне з бізнесами й активами Асадів у податкових гаванях, таких як Дубай і Росія, буде значно складніше, ніж у Франції. Слідчі повинні домагатися судових ухвал про заморожування активів, а потім примусове їх повернення.

Повалення режиму Асада в Сирії

З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому, а згодом і над містом Хама — пʼятим за площею в країні.

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада. Російські пропагандисти кажуть, що Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що перебували під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.