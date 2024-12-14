Шольц зробив заяву про сирійських біженців у Німеччині

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що вихідці із Сирії, які «добре інтегровані» в суспільство, «залишаються бажаними» в Німеччині.

Про це повідомляє німецька служба новин Tagesschau.

Шольц сказав це на тлі суперечок влади щодо ситуації із сирійцями, які шукають притулку у ФРН. Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц закликає посилити прикордонний контроль після падіння режиму Асада.

«Кожен [громадянин Сирії], хто працює тут, добре інтегрований, є і буде бажаним гостем у Німеччині, ясна річ. Лише в наших шпиталях працює близько 5 тисяч сирійських лікарів», — сказав канцлер.

Він зауважив, що останні заяви деяких німецьких політиків «глибоко засмутили» людей сирійського походження. Йдеться, зокрема, про заклики коаліції ХДС/ХСС якнайшвидше повернути вимушених мігрантів на батьківщину. Якщо вони не поїдуть додому, коли статус тимчасового захисту скасують, їх можуть депортувати, каже Мерц.

«Деякі біженці сподіваються, що незабаром вони зможуть повернутися додому. Ми підтримаємо це, щойно ситуація [у Сирії] дозволить», — додав Шольц.

Члени Вільної демократичної партії вважають, що сирійцям у Німеччині, які заробляють на життя і «стали частиною суспільства», слід надати перспективу залишитися.

«Німеччина відчайдушно потребує кваліфікованої робочої сили, тому ми маємо створити безпечні умови для планування», — каже депутат Крістіан Дюрр.

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччині, у країні проживає майже мільйон вихідців із Сирії.

9 грудня Федеральне відомство з питань міграції та біженців ФРН заморозило розгляд заяв про надання притулку в країні від громадян Сирії.

Згодом європейські країни одна за одною почали ставити на паузу розгляд заяв про надання притулку сирійським біженцям.

Повалення режиму Асада в Сирії

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції.

1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Станом на 8 грудня сирійська опозиція була в столиці Дамаску. Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду.

У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додаючи, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту. Зараз Асад з родиною у Росії та отримав політичний притулок.