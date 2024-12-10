Європейські країни одна за одною призупиняють розгляд заяв від сирійців про притулок

Після повалення режиму експрезидента Сирії Башара Асада європейські країни одна за одною ставлять на паузу розгляд заяв про надання притулку сирійським біженцям.

Про це передає Reuters.

Хорватія заявила, що тимчасово призупинила прийом заявок на притулок від сирійців, наслідуючи приклад інших європейських урядів. Міністр внутрішніх справ Давор Божинович пояснив, що його відомство доручило не приймати запитів, допоки не буде рішення на рівні Європейського Союзу. Водночас наголосив, що сирійці тікали від репресивного режиму, який вбивав власних громадян.

«Цього режиму більше не існує... і ми всі сподіваємося, що ситуація в країні дозволить сирійцям повернутися в свою країну, що відповідає інтересам усіх», — додав він.

Інші країни, серед яких Німеччина, Данія, Норвегія, Італія, Австрія, Нідерланди, Греція та Швейцарія, теж призупиняють розгляд сирійських запитів до моменту, допоки зʼявиться ясність про політичну ситуацію в Сирії.

У своїй заяві уряд Італії заявив, що збереже дипломатичну присутність у Дамаску, висловивши «глибоку вдячність» персоналу посольства там. Однак заяви про надання притулку від сирійців не розглядатиме.

Однією з перших заморозила розгляд заяв про надання притулку від сирійців Німеччина. Зараз у країні проживає майже мільйон громадян Сирії. Країна їх приймала з 2015 року — в розпал громадянської війни в Сирії. Наразі в Німеччині не схвалені ще 47 270 заяв про надання притулку від сирійців.

Повалення режиму Асада в Сирії

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції.

1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Станом на 8 грудня сирійська опозиція була в столиці Дамаску. Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду.

У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додаючи, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту. Зараз Асад з родиною у Росії і отримав політичний притулок.