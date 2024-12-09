Німеччина призупинила розгляд заяв від сирійців про надання притулку

Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини 9 грудня заморозило розгляд заяв про надання притулку в країні від громадян Сирії.

Про це повідомляє Spiegel.

«Ситуація в Сирії незрозуміла, і дуже важко передбачити, як там розвиватимуться політичні події. Тому наразі неможливо зробити якісь серйозні оцінки, інакше кожне рішення буде «на глиняних ногах», — каже речник федерального відомства.

Не ухвалено 47 270 заяв про надання притулку від сирійців, близько 46 тисяч з них — первинні. Як пише видання, останні події в Сирії не пов’язані з рішеннями, які вже існують.

Раніше декілька політиків Християнсько-демократичного союзу висловилися за повернення сирійських біженців додому. Їхні колеги від «Зелених» і Соціал-демократичної партії закликали до стриманості.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що їх раніше контролювали бойовики опозиції.

На початку грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за площею в країні. А вже 8 грудня режим Асада впав після наступу опозиції на столицю Дамаск.

Премʼєр країни готується передати опозиції функції перехідного уряду. У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додавши, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту.