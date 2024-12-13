США вводять візові санкції проти грузинських чиновників

США заборонять видавати візи приблизно 20 чиновникам Грузії, яких вважають відповідальними за підрив демократії в країні.

Про це повідомив Державний департамент США.

Імен чиновників, яким заборонять видавати візи, не вказують, але Держдеп зазначає, що мова про міністрів, членів парламенту, співробітників правоохоронних органів і служб безпеки, а також приватних осіб.

«Сполучені Штати рішуче засуджують триваюче, жорстоке і невиправдане насильство партії «Грузинська мрія» проти грузинських громадян, зокрема протестувальників, представників медіа, правозахисників та опозиційних діячів», — йдеться в повідомленні.

У Держдепі додали, що готують додаткові заходи, включаючи санкції, щоб притягнути до відповідальності тих, хто підриває демократію в Грузії.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.