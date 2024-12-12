У 2023 році в Канаді кожна 20-та людина померла за допомогою евтаназії

У 2023 році в Канаді кожна 20-та людина померла, скориставшись добровільною евтаназією — 15 300 таких смертей (4,7%) з понад 320 тисяч померлих того року в країні.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані уряду Канади.

Середній вік цих людей сягав понад 77 років. Більшість з них, а саме близько 96%, наважилися на евтаназію через важкі хвороби, зокрема рак. У незначній кількості інших випадків пацієнти буди невиліковно хворими і наважились на евтаназію через тривалу та складну хворобу, яка суттєво вплинула на якість їхнього життя.

Евтаназію в Канаді дозволили у 2016 році. Цьогорічний звіт — вже пʼятий відтоді, і в ньому вперше наводять расові та етнічні дані тих, хто помер від евтаназії.

Близько 96% людей, які наважились на евтаназію, назвали себе білими людьми, які становлять близько 70% населення Канади. Другою за величиною етнічною групою були східні азіати (1,8%), які становлять близько 5,7% канадійців.

Наразі в Канаді найбільше випадків смерті від евтаназії фіксують у Квебеку — майже 37% з усіх, попри те, що тут живе лише 22% населення країни.

Що передувало

У Канаді дорослі за згодою можуть вимагати процедури евтаназії від медичного працівника, якщо вони мають серйозне та невиліковне захворювання.

Для цього два незалежних медики мають підтвердити, що пацієнт відповідає певним вимогам.

У 2021 році Канада розширила дозвіл на евтаназію для людей, які можуть не мати невиліковного діагнозу, але хочуть покінчити з життям через хронічний, виснажливий стан.

На початку цього року планувалося знову розширити доступ до людей із психічними захворюваннями. Але це рішення відклали після того, як канадські провінції, які контролюють надання медичних послуг, висловили занепокоєння, чи зможе система впоратися з таким розширенням.

У середу, 12 грудня, Міністерство охорони здоров’я Канади виступило на захист процедури, заявивши, що кримінальний кодекс встановлює «строгі критерії відповідності».

Звіт, опублікований у жовтні провінцією Онтаріо – найбільш густонаселеною в Канаді – пролив світло на суперечливі випадки, коли людям допомагали з евтаназією, а ті не мали серйозних захворювань.

Наприклад, була 50-річна жінка з депресію і суїцидальними думками, що мала сильну чутливість до хімічних речовин. Її прохання про евтаназію задовольнили після того, як вона не змогла платити за житло, яке могло б задовольнити її медичні потреби.

Про подібні випадки відомо й в інших регіонах країни.

Канадські медіа також повідомляли про випадки, коли люди з обмеженими можливостями думали про смерть, бо не мали житла чи допомоги по інвалідності.