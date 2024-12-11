Канцлер ФРН Шольц подав заяву про вотум довіри — це перший крок до виборів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 11 грудня звернувся до президентки Бундестагу Бербель Бас із проханням про вотум довіри, посилаючись на статтю 68 Конституції країни.

Про це повідомляє Spiegel.

Депутати мають проголосувати за вотум довіри 16 грудня. Шольц хоче програти голосування, щоб це призвело до парламентських виборів 23 лютого. Як пише видання, вотум довіри — перший формальний крок на шляху до них.

Після відставки міністра фінансів Крістіана Лінднера і розпаду керівної коаліції Шольц очолив уряд Соціал-демократичної партії Німеччини та «Зелених», які не мають більшості в Бундестазі. Тому, ймовірно, парламент не висловить йому вотуму довіри. Керівництво «Зелених» пропонує своїм депутатам утриматися від голосування 16 грудня, щоб уможливити нові вибори.

Шольц пояснить колегам причини вотуму довіри під час виступу в Бундестазі. Після цього близько 90 хвилин триватимуть дебати. Очікується, що після них парламент влаштує поіменне голосування. Отже, жоден законотворець не зможе анонімно висловитися за або проти канцлера.

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Розпад коаліції в Німеччині може дестабілізувати політичну ситуацію. Криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує ЄС і допомогу Україні.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився з пропозицією парламенту провести дострокові вибори до Бундестагу 23 лютого 2025 року. Бундестаг працюватиме у звичайному режимі до 16 грудня 2024 року — тоді депутати голосуватимуть за довіру уряду.

Якщо результат цього голосування буде негативним, це надасть підстави розпустити парламент. За законом президент ФРН має 21 день після голосування, щоб це зробити. Якщо Бундестаг розпустять, нових депутатів мають обрати не пізніше ніж через 60 днів.