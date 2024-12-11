Сирійська опозиція заявила про повне звільнення міста Дейр-ез-Зор

Сирійська опозиція оголосила про повне звільнення Дейр-ез-Зор — основного міста на сході країни — і його військового аеродрому.

Про це повідомило сирійське Управління військовими операціями в телеграм.

Опозиційні сили стверджують, що з міста втекли сили режиму Башара Асада та іранські бойовики.

«Наші бійці продовжують просуватися в районах і населених пунктах провінції Дейр-ез-Зор після того, як узяли під контроль центр міста, а також західну і східну сільську місцевість», — зазначив підполковник Хасан Абдул Гані, який командує бойовим угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам».

Reuters писав, що Сирійські демократичні сили увійшли місто ще 6 грудня .

Місто Дейр-ез-Зор кілька разів переходило з рук у руки з моменту початку війни в Сирії у 2011 році після протестів проти Асада.

Спочатку воно перейшло до рук повстанців, а потім було захоплене «Ісламською державою» у 2014 році. Сирійська армія за підтримки проіранських іракських угруповань повернула його у 2017 році й утримувала до сьогодні.

Повалення режиму Асада в Сирії

З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому, а згодом і над містом Хама — пʼятим за площею в країні.

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада. Російські пропагандисти кажуть, що Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряду порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що перебували під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.