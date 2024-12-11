Yonhap: Ексміністр оборони Південної Кореї намагався накласти на себе руки в СІЗО, де перебуває через справу про введення воєнного стану

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон намагався накласти на себе руки у вʼязниці на сході Сеулу, де його утримують за звинуваченням у заколоті, повʼязаному з розслідуванням воєнного стану.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на представника пенітенціарної служби.

Після невдалої спроби Кім перебуває в захисній камері, і його стан здоровʼя залишається стабільним, повідомив законодавцям під час парламентських слухань Шин Йонг Хе, начальник виправного центру.

4 грудня Кім подав у відставку через воєнний стан, перепросивши громадян. Вже через чотири дні його арештували за підозрою у державній зраді в межах розслідування обставин оголошення президентом Юн Сок Йолем воєнного стану.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. Уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», як того вимагав парламент. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян.

8 грудня Юн Сок Йолю повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою.