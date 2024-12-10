Politico: США розглядають виключення «Хаят Тахрір аш-Шам» зі списку терористичних організацій

США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) зі списку терористичних організацій. Бійці ХТШ очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Повалення режиму Асада завдало сильного удару Ірану та Росії, які підтримували режим Асада для власних геополітичних інтересів. Значну роль у цьому зіграла «Хаят Тахрір аш-Шам» та її лідер Абу Мохаммед аль Джулані. Проте зараз США визнають ХТШ терористичною організацією, а у 2017 році пропонували $10 мільйонів за інформацію про Джулані, якого визнають «особливо небезпечним терористом».
США визнали ХТШ терористичною через її звʼязок із «Аль-Каїдою». Але в 2016 році Джулані заявив про розрив звʼязків з «Аль-Каїдою» і почав кампанію з ребрендингу себе та свого угруповання.
За словами чотирьох чинних і колишніх посадовців США, знайомих з дискусіями, у Вашингтоні точаться бурхливі дебати з питання, що робити далі з ХТШ. Раніше президент Джо Байден сказав, що США взаємодіятимуть із сирійською опозицією під час переходу влади в країні. Тоді він зауважив, що дехто з повстанців у минулому «має власний досвід тероризму та порушення прав людини». І попри те, що зараз вони говорять «правильні речі», Вашингтон оцінюватиме не лише слова, а й їхні дії.
За американським законодавством, державний секретар США може оголосити угруповання іноземною терористичною організацією (FTO), якщо воно займається тероризмом та загрожує безпеці США. Позначення FTO дозволяє переслідувати групу та її активних прихильників, а ще вводити санкції.
Організацію можуть виключити зі списку FTO, але таке рішення часто ухвалюють лише після тривалих обговорень. Крім того, пише Politico, на цей крок важко зважитися політично: жоден президент не хоче, щоб його вважали тим, хто дав терористам повну свободу дій, передчасно знявши позначку FTO.
Politico зазначає, що у Вашингтоні ніхто не шкодує про падіння режиму Асада в Сирії. Але розмірковують, чи є керівник ХТШ аль Джулані «поміркованим перехідним лідером», як він про себе каже, чи «вовком в овечій шкурі».
«Багато угруповань говорять правильні речі, приходячи до влади, тому що вони стурбовані її крихкістю. А потім, консолідувавши владу, вони зосереджуються на реалізації своєї ідеології», — сказав колишній посадовець Адміністрації президента США Дональда Трампа Габріель Норонья.
Колишній головний спецпредставник Держдепартаменту боротьби з тероризмом Натан Сейлз закликає оцінювати аль Джулані «за ходом його карʼєри», а не за те, що він зробив за останні місяці.
Поки що в адміністрації Джо Байдена зайняли вичікувальну позицію, заявивши, що стежитимуть за тим, що робитиме ХТШ.
Повалення режиму Асада в Сирії
Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що їх раніше контролювали бойовики опозиції.
На початку грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за площею в країні. А вже 8 грудня режим Асада впав після наступу опозиції на столицю Дамаск.
Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду. У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додавши, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту.