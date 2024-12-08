США взаємодіятимуть із сирійською опозицією під час переходу влади в Сирії

США взаємодіятимуть із сирійською опозицією під час переходу влади до неї.

Про це заявив президент США Джо Байден, коментуючи повалення режиму Башара Асада в Сирії.

«Цей режим [Асада] знущався, катував і вбивав сотні тисяч невинних сирійців. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати краще майбутнє для своєї гордої країни», — зазначив Байден.

За його словами, у Сирії настав поворотний момент: ситуація ризикована та невизначена, але її можна використати для кращого майбутнього. США підтримають Ізраїль, Йорданію, Ірак і Ліван на тлі можливих загроз з боку Сирії.

Крім того, Байден сказав, що США отримали інформацію, нібито експрезидент Сирії Башар Асад прилетів у Москву. Прямо він цього не підтвердив, але сказав, що «є така інформація».

Також Байден зазначив, що поєднання санкцій, американської військової присутності в Сирії для боротьби з терористичною «Ісламською державою» і підтримки ізраїльських військових операцій проти проіранських угруповань дало змогу змінити баланс сил і врешті повалити режим Асада.

Важливо, що наступ сирійської опозиції очолював Абу Мохаммед аль Джулані, який керує угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ). США визнають ХТШ терористичною організацією, а у 2017 році пропонували $10 мільйонів за інформацію про Джулані.