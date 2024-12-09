Зеленський: В Україні воюють майже 800 тисяч російських військових

Майже 800 тисяч російських військових воюють в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський перед зустріччю з премʼєр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський вважає, що режим Башара Асада в Сирії впав не тільки через сили повстанців, а й «тому, що там немає достатньої кількості російських військ». Адже всі боєздатні війська Росія, за його словами, перекинула в Україну.

«Від сили України залежить, чи сильна армія Росії. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, щоб помститись, і в Африку, і в багато різних інших регіонів, які його цікавлять», — наголосив Зеленський.

Президент підсумував: щоб запобігти цьому, увесь світ має обʼєднатися навколо України.

Повалення режиму Асада в Сирії

З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому, а згодом і над містом Хама — пʼятим за площею в країні.

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада. Російські пропагандисти кажуть, що Асад утік до Москви.

Іран і Росія були найближчими союзниками Башара Асада й допомагали йому утримувати владу в Сирії. Однак зараз вони стали активними учасниками інших військових конфліктів — Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та, відповідно, зменшила військову присутність у Сирії.