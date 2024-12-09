Reuters: Туреччина знала про плани наступу сирійської опозиції

Сирійські повстанці показали Туреччині свій план наступу на режим експрезидента Сирії Башара Асада після того, як той неодноразово відхилив пропозиції турецького президента Реджепа Ердогана про політичний вихід країни з глухого військового кута.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Уряд президента Туреччини Ердогана, який у 2020 році уклав угоду з Росією про деескалацію бойових дій на північному заході Сирії, довго виступав проти наступу повстанців, бо боявся, що це призведе до нової хвилі сирійських біженців.

Тому Анкара передавала Дамаску такий меседж: «Цей шлях роками не працював, тому спробуйте інший, наш. Вам нічого не потрібно робити, просто не втручайтеся». Туреччина хотіла нормалізувати відносини із Сирією в обмін на те, що режим Асада утримуватиме курдські сили подалі від турецького кордону і поверне додому принаймні частину сирійських біженців.

Очільник міжнародно визнаної сирійської опозиції за кордоном Хаді Аль-Бахра розповів, що минулого тижня опозиційне військове угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (HTS) і Сирійська національна армія (SNA) «обмежили» спільне планування перед операцією та погодилися «досягати співпраці, а не конфліктувати один з одним». За його словами, турецькі військові бачили, що робили та обговорювали збройні угруповання.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив, що зусилля Ердогана в останні місяці налагодити комунікацію з Асадом провалилися, і Туреччина «знала, що дещо буде». Водночас заступник міністра закордонних справ Нух Їлмаз заявив, що Анкара не стоїть за наступом і не давала згоди на це.

Що передувало

З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому, а згодом і над містом Хама — пʼятим за площею в країні.

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада. Російські пропагандисти кажуть, що Асад утік до Москви.