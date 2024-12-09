Підтримувана Туреччиною Сирійська нацармія взяла під контроль місто Манбідж на півночі країни

Одразу після повалення режиму Башара Асада в Сирії підтримувана Туреччиною Сирійська національна армія, або SNA, атакувала місто Манбідж на півночі Сирії. Його контролювали підтримувані США та очолювані курдами сили.

Про це пишуть турецьке агентство Anadolu, «Голос Америки», Reuters.

Сирійська національна армія вступила в бої з Сирійськими демократичними силами (SDF). Останні заявили, що турецькі військові обстріляли кілька адміністративних будівель у Манбіджі. Туреччина вважає SDF терористичною організацією і тому підтримує повстанські організації у спробах вигнати з цього району очолювані курдами сили.

Репортер Курдської служби «Голосу Америки» на півночі Сирії повідомив, що після годин боїв між двома сторонами деякі підтримувані Туреччиною угруповання відступили з Манбіджа, а інші залишаються за межами міста. Водночас репортери Anadolu заявляють, що Сирійська національна армія взяла під контроль місто Урейме на заході Манбіджа та село Ум Дадат на півночі і почала контролювати цей район.

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Зміни на мапі підтверджують, що Сирійська національна армія контролює місто.

Манбідж, розташований у провінції Алеппо, був під контролем підтримуваних США бійців SDF з моменту звільнення від бойовиків «Ісламської держави» в 2016 році.

Що передувало

З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.