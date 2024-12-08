Трамп заявив, що Україна й Зеленський «хочуть угоди», і закликав припинити вогонь

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і на тлі новин про повалення режиму Башара Асада в Сирії обраний президент США Дональд Трамп заявив про бажання Києва укласти угоду і «зупинити божевілля».

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше мирних жителів», — йдеться у його дописі.

Дональд Трамп закликав «негайно припинити вогонь і почати переговори», бо «надто багато життів марно втрачено» і якщо це продовжиться, то «може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим». За його словами, Китай допоможе з переговорами.

Щодо Росії, то політик називає такі втрати у війні — 600 тисяч убитими й пораненими. Він вважає, що це причина, чому РФ не зацікавлена в захисті режиму Башара Асада в Сирії.

«Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані, одна через Україну та погану економіку, інший через Ізраїль та його бойові успіхи», — написав Трамп.

Свій допис він закінчив словами «Світ чекає!».