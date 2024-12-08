Генштаб: Росія за добу лишилася ще без 1 460 військових і 5 танків

Протягом минулої доби, 7 грудня, Росія втратила 1 460 військових убитими й пораненими, а також понад десяток одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські бійці знищили ще пʼять танків, 36 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, один засіб ППО, 29 дронів оперативно-тактичного рівня, 17 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Загалом від 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 753 тисячі військових убитими та пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.

Російська служба BBC спільно з «Медіазоною» встановили імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.